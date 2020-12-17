Москва, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 587 человек, сообщает 17 декабря оперштаб Москвы.

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«Зафиксировано 587 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Это на девять человек меньше, чем сутками ранее, когда скончались 596 человек.

Всего с начала пандемии в России от коронавирусной инфекции зафиксирован 49 151 летальный исход.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом.