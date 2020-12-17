Москва, , 11:13 — REGNUM Интересно послушать ответы президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам 2020 года 71% жителей России, среди людей старше 60 лет — 83%, среди женщин — 77%, приводит данные ВЦИОМ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Слышали о проведении пресс-конференции главы государства 82% опрошенных. Точную дату и время сумели назвать 52%.

Планируют смотреть выступление Путина в прямом эфире 32% граждан (старше 60 лет — 59%). Будут смотреть по телевизору 84%. Узнают ответы президента РФ из выпусков новостей 38%.

Опрос по телефону проведен 15 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 17 декабря 2020 года проведет большую ежегодную пресс-конференцию.

Читайте также: Пресс-конференция Путина — старт трансферта власти 2021−2024: политолог