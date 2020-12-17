Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбурге на своё место вернули бюст Петра Кобозева — участника трёх революций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Монумент, выполненный из серого гранита, был установлен в 1957 году. Однако к весне 2020 года постамент, сделанный из архитектурного бетона, покрылся трещинами. Повреждения выявили при обследовании скульптуры. Власти решили отреставрировать постамент. Эти работы были выполнены по муниципальному контракту.

Пётр Алексеевич Кобозев находился в Оренбурге во время ссылки. Он являлся активным участником революции 1905−1907 года, а также Февральской и Октябрьской.