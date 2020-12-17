Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Наталья Оськина (КПРФ), заявившая о гибели пациентов ковидного госпиталя от недостатка кислорода, подала объяснительную записку в следком. Об этом народная избранница сообщила в Instagram.

«Сообщение о чп и знание достоверно личности заявителя дало мне возможность заявить об этом открыто. У меня на руках заявление от медицинского работника РОКБ, которая звонила в тот вечер, 13 декабря. Нашла время, рассказала и написала о ситуации напрямую, не скрывая и не боясь правды», — привела аргумент Оськина.

ИА REGNUM сообщало, что ранее депутат муниципального парламента в социальных сетях сообщила о дефиците кислорода в ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Информацию о недостатке медицинского газа и массовой смерти пациентов в лечебном учреждении опровергли.

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