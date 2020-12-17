Москва, , 11:09 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 28 214 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 762 668.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 587 пациентов, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 49 151.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 202 540 человек вылечились от нового заболевания, 26 440 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 26 509 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.