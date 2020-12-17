Сан-Хосе, США, , 11:02 — REGNUM Разработчики инди-игры Hades добавили в неё функцию, которая может показаться удобной многим геймерам. Об этом 16 декабря студия Supergiant Games сообщила на своей Twitter-странице.

Начиная с сегодня игроки смогут переносить игровой прогресс между версиями Hades для ПК и портативной консоли Nintendo Switch. Например, соответствующую опцию геймеры могут найти в главном меню варианта игры для Switch. Для её задействования им нужно будет указать свои аккаунты в сервисах Steam или Epic Games.

https://twitter.com/SupergiantGames/status/1339333268651429888

Релиз Hades («Аид») состоялся 8 декабря 2018 года. Это игра в жанрах roguelike (игра с процедурной генерацией уровней и т.д.) и action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера). По сюжету, основанному на древнегреческой мифологии, в качестве главного героя выступает сын Аида Загрей, пытающийся сбежать из царства мёртвых и добраться до Олимпа.

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