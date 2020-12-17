Новосибирск, , 11:02 — REGNUM В Новосибирске на сотрудников скорой медицинской помощи нападают каждый месяц. Об этом рассказала главный врач станции скорой помощи города Ирина Большакова.

«К сожалению, сотрудники скорой помощи практически никак не защищены от агрессии. Минимум раз в месяц на врачей и фельдшеров в Новосибирске совершается достаточно серьёзное нападение, — отметила она. — И за ложный вызов наказать граждан очень сложно, нужно обращаться в суд. Где люди просто заявляют, что им стало лучше, пока ехала скорая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на детского реаниматолога, который приехал на вызов к девятилетнему мальчику, напал отец ребёнка. Конфликт возник из-за требования родителей надеть бахилы и отказа врача это сделать. В итоге у врача-реаниматолога была диагностирована черепно-мозговая травма.

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