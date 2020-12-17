Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Свердловской области отменили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в уральском гидрометцентре.

Смог держался в регионе более чем две недели: с 30 ноября по 16 декабря 2020 года. Соответствующее предупреждение сперва действовало по 4 декабря, позже его два раза продлевали.

В настоящее время в области нет действующих предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях или природных катаклизмах.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в указанный выше период сложились погодные условия, не благоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.

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