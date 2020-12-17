Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова прокомментировала конфликт, который произошёл во время вызова между врачом и отцом девятилетнего ребёнка. Она отметила, что жалобы от пациентов и их родственников, что медики не разулись или не надели бахилы поступают регулярно.

Напомним, ранее на детского реаниматолога, который приехал на вызов к девятилетнему мальчику, напал отец ребёнка. Конфликт возник из-за требования родителей пациента надеть бахилы и отказа врача это сделать.

«Считаю, необходимо объяснить нашу позицию по этому вопросу. Врачи скорой помощи не обязаны надевать бахилы. В своей работе скорая медицинская помощь руководствуется санитарными правилами и нормами. Однозначно в правилах нет таких требований — надевать бахилы на входе в квартиру. Скорая помощь — это экстренная служба. Мы приезжаем, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, времени разуваться просто нет. Тем более, если на вызов приехала реанимационная бригада. В такой ситуации счёт идёт на минуты и даже секунды, — подчеркнула Ирина Большакова. — Конкретно в этом случае родители мальчика сообщили диспетчеру, что у ребёнка — боли в животе и потеря сознания. Вызов поступил в 1:45, реанимационная бригада прибыла на место в 1:57. Но, вместо того, чтобы немедленно пропустить медиков к ребёнку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма. На место были вызваны сотрудники полиции, они должны дать оценку случившегося».

Она подчеркнула, что пострадавший медик работает детским реаниматологом в общей сложности 23 года, последние пять лет — в службе скорой помощи. И за это время не поступило ни одной жалобы, а официальных благодарностей только в этом году — три.