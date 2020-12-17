Джакарта, , 10:53 — REGNUM Около 70 участников индустрии туризма в Индонезии приняли участие в онлайн-тренинге по китайскому языку, сообщает Antara.

«Мы очень ценим проведение тренинга», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун.

Посол заявил, что язык и культура являются важными элементами в построении чувства взаимопонимания между народами двух стран.

Джаухари Оратмангун отметил, что проведение этого учебного мероприятия было очень своевременным. Оно способствует развитию человеческих ресурсов в туристическом секторе, чтобы приветствовать китайских туристов, которые вернутся с визитом в Индонезию.

Известно, что в длинные китайские новогодние праздники 2021 года правительство КНР не разрешило своим гражданам отдыхать за границей. Ожидается, что Китай сможет отправить туристов в Индонезию в июле 2021 года или, может быть, даже в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезиипризвала правительства Австралии и Восточного Тимора укреплять экономическое сотрудничество.

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