Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, потерявшие жильё во время крупнейшего пожара в районе Театрального спуска в августе 2017 года, до сих пор не получили компенсации. С просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину обратился 11-летний мальчик, который с матерью проживает в квартире площадью 36 кв. метров. Зимой семья вынуждена отапливать помещение печкой, чтобы согреться.

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"Сейчас после пожара нам с мамой стало жить плохо. У нас одна комната, топим в кухне печкой, на которую мама ставит плитку, чтобы было теплее. <…> Мама всё время плачет и говорит, что сколько труда, её и моих бабушки и дедушки было вложено в наше прежнее жильё, которое в один миг исчезло в пожаре. Я тоже помню этот страшный день и, наверное, уже никогда не забуду. Не забуду, как и сейчас моя мама обращается во все инстанции, но как говорит, что пришла очередная отписка, и что помощи нам ждать неоткуда. Хотя я помню, как все дяди-чиновники обещали нам помочь — помочь каждой пострадавшей семье, но прошло уже более трёх лет, а помощи всё как не было так и нет», — написал ребёнок.

ИА REGNUM напоминает, что 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону был введён режим ЧС из-за крупного пожара в районе Театрального спуска. Пострадали десятки горожан, погиб пожилой мужчина. Из опасной зоны были эвакуированы более 560 человек. Ростовские власти заявили, что территорию Театрального спуска отдадут под строительство дороги и социальных объектов, а участки погорельцев будут выкуплены у собственников по рыночной стоимости.

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