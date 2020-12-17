Самара, , 11:00 — REGNUM Потепление до ноля градусов ожидается в Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 декабря в регионе ожидается мокрый снег, его налипание, гололёд. Температура воздуха ночью может опуститься до 10 градусов мороза, а днём подняться до ноля градусов. Местами гололедица.

Сообщается, что 19 декабря по области ночью температура воздуха может опуститься до 20 градусов мороза, а днём — до 15 градусов ниже ноля.

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