Салехард, , 10:52 — REGNUM На Ямале в новоуренгойском госпитале от коронавируса двоих долгожителей, которым более 100 лет. Об этом сообщает «Ямал-Регион».

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Долгожителей из тундры доставили бортом санавиации. Столетний Илика Салиндер поступил в тяжёлом состоянии, не мог ходить и есть. На удивление врачей его организм очень быстро откликнулся на лечение.

«Это супер уникальный случай. Я никогда лично таких пожилых пациентов не вёл, не лечил. Это и сложно в плане выбора терапии, потому что пожилой пациент — это как хрустальная ваза, её нельзя сильно передвигать, что-то там предпринимать», — отметил врач-пульмонолог Александр Пушников.

Из Тазовского района привезли еще шесть человек 70, 90 ти 100 лет. Пришлось преодолевать ещё и языковой барьер, ведь долгожители говорят только на ненецком языке.

Отмечается, что лечением долгожителей ямальской тундры занимались, в том числе, и доценты Тюменского государственного медуниверситета.