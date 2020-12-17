Москва, , 10:50 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения генпрокурору РФ и председателю Следственного комитета РФ с просьбой проверить данные о нарушении прав представителей СМИ в Хакасии.

В них утверждается, что в адрес комитета поступило коллективное обращение (18 подписей) руководителей и сотрудников СМИ в Хакасии с жалобой на «воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей партии КПРФ». Ранее аналогичное коллективное обращение (39 подписей) было направлено в адрес Союза журналистов России.

Из обращений следует, что на журналистов оказывается давление со стороны КПРФ за «объективное освещение» событий в регионе, в том числе критику главы Хакасии Валентина Коновалова, представляющего партию коммунистов. Представители СМИ просят дать правовую оценку ситуации и защитить права журналистов и общественников в республике.

«Прошу провести проверку изложенных фактов, в том числе на предмет наличия в действиях указанных в обращении журналистов лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», — говорится в запросах Александра Хинштейна главам правоохранительных структур.

Парламентарий также просит проинформировать комитет о результатах проверки.

Помимо этого, Александр Хинштейн направил обращение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой принять меры реагирования на действия однопартийцев в Хакасии. По мнению председателя комитета, сложившаяся в республике ситуация является недопустимой и «ущемляет закрепленные в Конституции РФ гарантии на свободу слова».

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