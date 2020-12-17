Брянск, , 10:47 — REGNUM В Брянской области 17 декабря впервые подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом, что на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Скончался один человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области специалисты подтвердили 20 тыс. 321 случай заражения инфекцией. За сутки лаборатории проверили 2857 тестов, всего выполнено 339 тыс. 407 исследований на коронавирус. Выздоровели 18 тыс. 214 человек, в том числе 379 выписаны за сутки.

Зарегистрирован один летальный исход. Всего в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 169 пациентов больниц.