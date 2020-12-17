Стокгольм, 17 декабря 2020, 11:08 — REGNUM В специальном проекте телеканала SVT «Год с королевской семьей» король Швеции Карл XVI Густав, оглядываясь на уходящий, 2020 год, заявил, что властям страны не удалось спасти многие жизни во время пандемии коронавируса.
Как сообщают журналисты, в Швеции от COVID-19 скончались более 7000 человек, и многим родственниками не дали попрощаться с умершими.
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