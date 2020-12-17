Кызыл, , 10:42 — REGNUM В Туве частично освободили от работы учителей из группы риска по коронавирусу, то есть старше 65 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, во второй четверти их заменили студенты Тувинского государственного университета.

«Определили свою помощь как тьюторство — добровольное волонтерство для того же консультирования учеников, целых классов», — отметила министр образования республики Солангы Тамчай.

К настоящему времени полностью заменили учителей шесть студентов. С ними местные власти уже заключены договора. Министр отметила о необходимости бережно относиться к возрастным кадрам.

«В плане наставничества учителя старшего поколения вносят большой вклад. Кстати, по заболеваемости педработников тоже идет снижение», — добавила она.

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