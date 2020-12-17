Осло, , 10:58 — REGNUM В Норвегии 16 декабря было зарегистрировано ещё семь летальных случаев протекания COVID-19, что означает, что с начала пандемии число погибших превысило 400 человек. По данным информационного агентства NTB, около четверти скончавшихся являются лицами старше 90 лет.

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По данным журналистов шведской газеты Aftonbladet, в Тронхейме вводится масочный режим. В начале месяца эпидемиологическая обстановка в городе, заполненном студентами, находилась в норме. Однако всего за одну неделю ситуация резко изменилась. Так, 13 декабря был установлен новый суточных рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 30 человек.

К настоящему времени в Норвегии было проведено 2 538 782 теста на наличие коронавируса. Инфекцию удалось обнаружить у 41 852 человек.