Ростов, Ярославская область, 17 декабря 2020, 10:40 — REGNUM Вакцину от коронавируса «Спутник V» планируют производить в Ярославской области. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миронов. В регионе планируют выпускать до 50 млн доз вакцины после выхода производства на полную мощность.
Переоборудование завода в Ростове для производства вакцины планируется завершить уже к началу 2021 года. По словам губернатора, это создаст дополнительно 374 новых рабочих места.
В Ростове Великом работает «Завод активных фармацевтических субстанций «Фармославль», который является филиалом «Р-Фарм». Ростов признан территорией опережающего социально-экономического развития, что даёт находящимся там предприятиям ряд льгот. Коммерческий выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области началась вакцинация медиков от коронавируса