Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM В Екатеринбурге организовали светофор с дополнительной цветовой секцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Светофор с дополнительным белым сигналом появился на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Московской. Новая секция светофора предназначена для водителей, поворачивающих с улицы на проспект. Белый мигающий цвет предупреждает водителей, что в это же время пешеходы переходят проезжую часть.

«Дополнительная секция с изображением поворотной стрелки и пешей фигуры будет мигать белым светом и предупреждать водителей об опасности наезда на человека за поворотом», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, и на улице Московской, и на проспекте Ленина регулярно возникают транспортные заторы.

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