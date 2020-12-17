Симферополь, , 10:37 — REGNUM Прилёт и вылет нескольких рейсов отложены в аэропорту Симферополя утром 17 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло.

Так, задержан вылет четырёх самолётов в Москву, в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово»: утренние рейсы отложены на середину дня. Также на несколько часов задерживается прибытие шести рейсов — из Москвы и Санкт-Петербурга. Отмененных рейсов нет.

По информации аэропорта, причиной задержки стал туман, уточняет ИА «Крыминформ». 15 декабря по той же причине было задержано четыре рейса, один отменен.