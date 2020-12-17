Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Мужчина, находившийся в международном розыске после того, как совершил побег из тюрьмы в Таллине, передан Эстонии сотрудниками российского бюро Интерпола. Об этом 17 декабря сообщает МВД РФ.

Уточняется, что мужчина в 2015 году совершил побег из тюрьмы в Таллине. Он был осужден за распространение наркотиков. В июне 2019 года его задержали сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«15 декабря посредничестве НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России состоялась выдача представителям Министерства внутренних дел Эстонии гражданина этой страны», — говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что передача был осуществлена на контрольно-пропускном пункте Ивангород-Нарва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители в Туве пресекли перевозку крупной партии наркотиков, спрятанной в баранине.