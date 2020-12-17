Стокгольм, 17 декабря 2020, 10:47 — REGNUM Производитель вакцины от COVID-19 Pfizer/Biontech будет нести ответственность за транспортировку препарата в двадцать один лен Швеции. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
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Подчеркивается, что производитель будет сам транспортировать миллионы доз вакцины, чтобы избежать нарушения особого температурного режима в процессе доставки препарата в региональные центры вакцинации на территории Швеции.
Требование транспортировки в регионы Швеции находится в полном соответствии с соглашением, заключенным Европейской комиссией.
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