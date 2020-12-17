Москва, 17 декабря 2020, 10:35 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.
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Это на 1705 случаев заражения больше, чем днём ранее, когда исследования позволили выявить 26 509 случаев.
Совокупное число подтверждённых исследованиями случаев заражения коронавирусом достигло 2 762 668.