Симферополь, , 10:29 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждён 351 новый случай заражения коронавирусом, сообщил 17 декабря в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о рекордных 354 случаях заражения.

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«За 16 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 76 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксёнов.

За весь период пандемии, таким образом, на территории Республики Крым подтверждено 20 339 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 611 человек, скончались 392 пациента с COVID-19.