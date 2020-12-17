Берлин, , 10:28 — REGNUM 16 декабря глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан во время пресс-конференции заявил, что Германия планирует начать вакцинацию против COVID-19 уже 27 декабря. Первыми для вакцинации выбраны жители домов престарелых. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Немногим ранее данного заявления глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европейском парламенте, что все страны ЕС должны начать вакцинацию против COVID-19 в один день. Поэтому эксперты отмечают, что есть вероятность начала вакцинации 27 декабря не только в Германии, а на всей территории Союза.

15 декабря в Европейском агентстве по лекарственным средствам объявили, что в понедельник 21 декабря соберется группа экспертов для оценки вакцины COVID-19, производимой американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

Ранее встреча была запланирована на 29 декабря, но, по данным Агентства, её организация возможна раньше, потому что компании предоставили дополнительную информацию о вакцине. В свою очередь, после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит вакцину для использования, это решение должно быть утверждено Европейской комиссией, где обещали утвердить его как можно быстрее.