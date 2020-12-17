Абуджа, , 10:34 — REGNUM Жителям Нигерии предоставили две недели на регистрацию своих сим-карт с помощью удостоверений личности, передаёт ВВС Africa.

По информации журналистов, данная мера направлена на борьбу с преступностью. Правительство планирует отслеживать людей, которые используют телефоны для совершения преступлений, с помощью сим-карт, зарегистрированных на документы, удостоверяющие личность.

Пользователям, которые не зарегистрируют свои номера мобильных телефонов к концу срока, заблокируют услуги связи.

Директива правительства вызвала всеобщее возмущение, и многие люди уверены, что предоставленного времени недостаточно для регистрации сим-карт по всей стране.

Согласно данным национальной Комиссии по управлению идентификацией, в стране с населением более 200 миллионов человек по состоянию на май 2020 года только 41,5 миллиона человек получили удостоверения личности. Удостоверения личности были введены в 2007 году.