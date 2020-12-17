Бишкек, , 10:27 — REGNUM Депутаты бишкекского городского кенеша (совета) поручили администрации Бишкека разработать концепцию по улучшению экологической ситуации в столице Киргизии. Об этом заявил председатель комиссии по ЖКХ городского кенеша Жумабек Салымбеков, 17 декабря сообщает агентство 24.kg.

По его словам, мэрия также должна разработать план выхода из сложившейся ситуации. Депутат Сайдахмат Исмаилов предложил также провести оценку выбросов ТЭЦ.

Отметим, депутаты подняли вопрос в связи с осложнением экологической ситуации — в Бишкеке наблюдается смог. Заместитель директора агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии Элдияр Шерипов считает, что при строительстве Бишкека не учитывалась роза ветров.

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