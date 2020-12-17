Уфа, , 10:28 — REGNUM 156 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 16 785 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 13 464 человека, в том числе 92 человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 840 пациентов, а 2367 лечатся на дому. При этом в минувшие сутки была констатирована смерть трёх пациентов с COVID-19. Всего в Башкирии скончались 114 таких пациентов.

Сообщается, что за сутки было выявлено 391 случай внебольничной пневмонии, а 386 пациентов выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 16 декабря, в Башкирии за сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом.

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