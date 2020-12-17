Джуно , США, , 10:39 — REGNUM После прививки от коронавируса препаратом, который разработан американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, у второго медицинского работника в штате Аляска появилась аллергическая реакция. Об этом 17 декабря сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей медучреждения.

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Как уточняет издание, через 10 минут после прививки у сотрудника больницы стали наблюдаться отечность глаз, головокружение и першение в горле. После этого ему оказали квалифицированную медпомощь, и спустя примерно час состояние медработника нормализовалось.

При этом представители минздрава США указали, что данные случаи не нарушат планов по распределению вакцины от COVID-19 от компании Pfizer и уточнили, что раскрывают эту информацию для обеспечения прозрачности процессов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент с госпитализацией медицинской работницы в штате Аляска после вакцинации от коронавирусной инфекции будет тщательно проверен фармацевтической компанией Pfizer.

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