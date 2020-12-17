Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM Федерация традиционных игр Бурятии ликвидирована решением суда. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» председатель уже бывшей организации Алексей Гыргенов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, они вовремя не сдали отчёт в министерство юстиции, из-за чего чиновники «ничего лучше не придумали, как подать в суд на ликвидацию организации».

«Об этом мы узнали в день заседания суда (даже не успели среагировать). Утверждают, что отправляли уведомления о заседании. Обзванивали всех о сдаче самого отчета. Но я лично не получал звонков», — отметил председатель, отметив, что система оповещения ведомства осталась на уровне 19 века.

Он добавил, что отчёт заполняется за пять минут. Однако суд принял стороны Минюста, в результате чего федерация традиционных игр народов Бурятии или этноспорта ликвидирована. В настоящее время члены организации намерены подать апелляцию и ищут адвоката.

«Обидно, налоговая и грантовая история организации чистая! Руки опускаются. Если не получится сохранить организацию, то скажу, что не стоит заниматься общественной деятельностью. Система неблагодарная…» — резюмировал Алексей Гыргенов.

Напомним, федерация весной 2020 года организовала турнир по традиционной бурятской народной забаве — разбиванию хребтовых костей животных. Как сообщало ИА REGNUM, победитель, сломав кость верблюда, выиграл квартиру.

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