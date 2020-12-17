Абакан, , 10:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в правительстве республики.

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Всего в Хакасии коронавирус выявлен у 15 128 человек. Выздоровели 11 923 человека (+207 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 3894 жителя Хакасии. На стационарном лечении — 716 пациентов, в том числе 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUMhttps://regnum.ru/news/society/3143850.html, 16 декабря в Хакасии подтвердили 181 случай заражения.

За весь период в Хакасии скончались 145 ковид-пациентов.

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