Москва, , 10:21 — REGNUM Журналисты, которые будут присутствовать на 16-й по счёту большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, не смогут использовать плакаты, чтобы привлечь внимание к себе. О таком запрете напомнили в пресс-службе Кремля.

Журналисты с плакатами на пресс-конференции президента России в 2019 году Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Напомним, в 2019 году представителям СМИ запретили приходить с большими плакатами пресс-конференцию главы государства, пояснив, что транспаранты размером более формата А3 мешают работе фотографов и операторов.

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В этом году выделиться и привлечь к себе внимание будет сложнее. Однако насчет надписей на масках никаких распоряжений не было. Также творчески можно подойти и к использованию перчаток.

Добавим, всего на это мероприятие, которое состоится в зале Центра международной торговли, смогут попасть всего 247 журналистов. Присутствие именно такого количества представителей прессы разрешено санитарными требованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря состоится ставшая традиционной большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году формат мероприятия будет изменён, оно состоится в режиме видеоконференции. В Центре международной торговли в Москве будут работать журналисты федеральных и иностранных СМИ, а представители региональной прессы — на спецплощадках своих регионов. Отвечать на вопросы глава государства будет из своей резиденции в Ново-Огарёве.