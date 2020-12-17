Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM В Ростовской области протестируют систему оповещения и информирования населения. Запуск сирен состоится перед началом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 17 декабря, передаёт ИА REGNUM.

«В 11:20 мск на территории Ростовской области будет проведена тренировка системы оповещения и информирования населения Ростовской области с задействованием всех имеющихся технических средств оповещения (электросирен, уличных громкоговорителей, трансляционных установок)», — уточнили в донском правительстве.

Во время проверки систем оповещения граждан просят не волноваться и сохранять спокойствие.

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