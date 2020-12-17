Челябинск, , 10:19 — REGNUM В Челябинской области за ▫️16 декабря подтвердили смерть ещё 5 пациентов с коронавирусом. Эти сведения приводит оперштаб.

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От COVID-19 скончались девять человек. Среди них четыре женщины в возрасте 80 (две), 83 и 88 лет. Также ушли из жизни пятеро мужчин возрастом 57, 60, 62, 80 и 82 лет.

От других причин скончались шесть пациентов. У 82-летнего мужчины были атеросклероз коронарных артерий и гипертоническая болезнь, у 57-летней женщины — сахарный диабет и атеросклероз аорты, у 70-летнего мужчины — сахарный диабет и гипертоническая болезнь, у 63-летнего — сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз, у 59-летнего — рак, а у 93-летней женщины — ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь с поражением сердца.