Рязань, 17 декабря 2020, 10:21 — REGNUM Священники-волонтёры начали работать в «красной» зоне Рязанской областной клинической больницы. Пациентам инфекционного госпиталя теперь доступны исповедь, причащение и соборование, сообщил на своей странице в социальной сети бывший главный врач ОКБ, ныне первый заместитель председателя Рязанской областной думы Дмитрий Хубезов.
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Инструктаж о правилах нахождения в «красной» зоне прошли три священника. Как и другие сотрудники больницы, православные волонтёры надевают на себя хирургический костюм, а на него защитный комбинезон, респиратор, перчатки, бахилы.
В первый день работы священников-волонтёров таинства приняли 150 пациентов.