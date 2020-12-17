Рязань, , 10:21 — REGNUM Священники-волонтёры начали работать в «красной» зоне Рязанской областной клинической больницы. Пациентам инфекционного госпиталя теперь доступны исповедь, причащение и соборование, сообщил на своей странице в социальной сети бывший главный врач ОКБ, ныне первый заместитель председателя Рязанской областной думы Дмитрий Хубезов.

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Инструктаж о правилах нахождения в «красной» зоне прошли три священника. Как и другие сотрудники больницы, православные волонтёры надевают на себя хирургический костюм, а на него защитный комбинезон, респиратор, перчатки, бахилы.

«Единственное исключение для священнослужителя — епитрахиль и поручи. Части богослужебного облачения, которые обычно носят поверх подризника или рясы, надели поверх защитного костюма. Теперь они останутся в красной зоне, выносить оттуда их нельзя», — уточнил Дмитрий Хубезов.

В первый день работы священников-волонтёров таинства приняли 150 пациентов.