Якутск, , 10:37 — REGNUM В Якутии разгорелся скандал с сорванными «зелёными рейсами», которые бывают раз в год в северные районы республики. Авиация под Новый год доставляет из райцентров арктических районов до отдалённых поселений свежие фрукты, овощи и скоропортящиеся продукты. В этом году образовалась проблема из-за недостаточного финансирования — «Якутоптторг» не смог сэкономить достаточно средств для оплаты вертолётов.

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Скандал дошёл до главы Якутии Айсена Николаева — в соцсетях тиражируется его распоряжение с пометкой «срочно» в адрес премьер-министра Андрея Тарасенко и министра финансов Валерия Жондорова:

«Срочно решить вопрос по зелёным рейсам. Иначе министр финансов сам окажется в Андрюшкино на Новый год».

Отметим, это село в труднодоступном Нижнеколымском районе Якутии.

При этом Жондоров в комментарии News.Ykt.Ru сказал, что проблем нет.

«Организовать «зелёные рейсы» под силу и нашим авиакомпаниям, и минсельхозу. И эту задачу они уже выполняют. А с оплатой определимся», — заверил министр финансов республики.

Ещё в начале декабря стало известно, что ежегодных вертолётных рейсов «Якутоптторга» в отдалённые поселения в этом году не будет. Посыпались жалобы, прошло несколько совещаний, по результатам которых должны были быть выделены из резервного фонда правительства Якутии 25 млн рублей.

«Ориентировочно до конца этого месяца завезём 77 тонн расширенного ассортимента — фрукты, овощи, молочную продукцию и колбасные изделия», — пообещали 10 декабря в правительстве.

На данный момент в отдалённых селах есть только мука, сахар, консервы и продукты длительного хранения.

Глава села Оленегорск Галина Кривошапкина рассказала, что свежие фрукты по приемлемой цене жители села видят раз в год:

«Фрукты и овощи нам возит только «Якутоптторг». И если овощи завозили ещё осенью в навигацию, то свежие фрукты привозят только вертолётами раз в год. Свежей картошки нам ещё не завозили».

По мнению замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева, ситуацию могут исправить строительство в арктических районах логистических центров со специализированными овощехранилищами.

«Зелёные рейсы» — это единственный шанс порадовать детей фруктами и отпраздновать Новый год не по заоблачным ценам. Всё остальное время года жители ездят в районный центр, где плодоовощная продукция очень дорогая.

На «зелёном рейсе» есть возможность купить килограмм огурцов за 250 рублей, картофель по 80 рублей, бананы — 210 рублей, яблоки — 250 рублей, яйцо — 10 рублей за штуку.

Осенью булка хлеба в северных районах Якутии стоила 50−57 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданское УФАС в ходе мониторинга оптово-отпускных цен в отношении продуктов питания установило рост цен на некоторые виды продуктов питания за прошедший ноябрь.