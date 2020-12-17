Таллин, , 10:22 — REGNUM Возможностью использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» интересуются жители Эстонии. Об этом 17 декабря говорится в письме посла России в Эстонии Александра Петрова на имя гендиректора Департамента здоровья республики Юллара Ланно, фрагменты которого приводит портал ERR.

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«К нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом», — говорится в письме.

Также Петров указал, что в случае, если Эстония заинтересуется возможностью приобретения российского препарата, она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр страны Юри Ратас заявил, что Эстония не собирается покупать российскую вакцину «Спутник V».