Смоленск, , 10:14 — REGNUM К вакцинации против COVID-19 приступили в Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе администрации региона.

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На данный момент Смоленская область получила 800 комплектов доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против COVID-19. Вакцина распределена по всем поликлиникам Смоленска и области, вакцинация уже началась. В первую очередь вакцины от COVID-19 получат медицинские работники, которые подвержены угрозе заражения коронавирусной инфекцией в связи с их профессиональной деятельностью. При получении следующих партий вакцины перечень лиц, подлежащих иммунизации, будет расширяться. Приоритет будет отдан сотрудникам сферы здравоохранения, образования, сферы услуг и общественного транспорта. В 2021 году в регионе приступят к иммунизации всех желающих.

Процедура проводиться в два этапа с интервалом в 21 день, это позволит сформировать надежный иммунный ответ. Ещё одно условие — вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нельзя проводить в один день с введением другой вакцины, и интервал между ними должен быть не менее месяца. Также вакцина не показана переболевшим COVID-19 в течение как минимум полугода, а также тем, кто перенес острые респираторные вирусные заболевания в течение двух недель после болезни. Перед проведением вакцинации против любой инфекции необходимо консультироваться с лечащим врачом по поводу возможных противопоказаний.

Первая партия вакцины, 42 дозы, в Смоленскую область поступила ещё в сентябре, на данный момент они реализованы в полном объеме. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» разработана для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В соответствии с инструкцией по медицинскому применению, а также требованиями санитарных правил храниться она должна с соблюдением температурного режима минус 18 градусов. Данный препарат подлежит строгому учету, а все привитые вносятся в федеральный регистр вакцинированных.