Вашингтон, , 10:12 — REGNUM В многопользовательской игре Hunt: Showdown стартовало праздничное событие Blood and Ice («Кровь и лёд»), приуроченное к празднованию рождества и нового года. Об этом 16 декабря сообщила официальная страница проекта.

В рамках этого ивента (внутриигрового события) геймеры получат возможность разблокировать легендарное снаряжение, а также персонажей при прохождении испытаний. Игроки будут получать очки, взрывая цели, срубая ёлки, убивая боссов и следуя подсказкам. Они смогут использовать эти очки для получения различных предметов. Студия Crytek рассказала об ивенте в очередном трейлере.

https://twitter.com/HuntShowdown/status/1339222627668340736

Hunt: Showdown представляет собой шутер (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) с элементами выживания и магии. Действие игры происходит в альтернативных США XIX века, геймерам предлагают выступить в роли охотника на различных монстров.

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