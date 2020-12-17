Бишкек, , 10:11 — REGNUM Заместитель главы Социального фонда Киргизии Гульнара Джуматаева предложила повысить пенсионный возраст для отдельных категорий граждан. Об этом она заявила 17 декабря на заседании Жогорку Кенеша (парламента) республики.

«Мы предлагаем администрирование, оптимизацию расходов Соцфонда. Кроме этого, необходимы и непопулярные меры», — сказала замглавы Соцфонда.

Она отметила, что в 2019 году на пенсию вышли 47 тыс. человек, из которых около половины — раньше положенного возраста. Джуматаева призвала пересмотреть пенсионный возраст.

По её словам, Социальный фонд испытывает трудности с выплатами пенсий в январе 2021 года. Поэтому в фонде ждут помощи министерства финансов республики.

Напомним, власти Киргизии сократят социальные выплаты по итогам 2020 года на 2 млрд сомов ($24 млн) из-за пандемии коронавируса.

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