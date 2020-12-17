Варшава, , 10:11 — REGNUM 16 декабря Сенат Польши проголосовал за внесение поправок к Закону об учительской хартии о дисциплинарном производстве в отношении учителей. Теперь документ поступит в Сейм для голосования. Об этом передает Polskie Radio 24.

Так, в проекте поправок предусмотрено, что директор школы, если, на его взгляд, учитель его заведения совершил деяние, нарушающее права и благополучие ребенка, обязан уведомить об этом официального представителя по дисциплинарной ответственности учителей, который уполномочен привлечь их к дисциплинарной ответственности, в течение 14 дней. В настоящее время он составляет всего 3 дня.

Кроме того, поправками предусмотрено изменение максимального срока, в течение которого дисциплинарный комиссар после получения от директора уведомления о нарушении прав ребенка со стороны учителя должен вынести решение о возбуждении дисциплинарного производства или о его прекращении в отношении данного учителя. Поправки предусматривают, что такой срок должен составлять 1 месяц. В настоящее время он составляет 3 месяца.

За принятие законопроекта проголосовали 100 сенаторов — единогласно. Воздержавшихся и выступивших против проекта поправок, не было. Теперь проект поступит в Сейм для голосования депутатами.