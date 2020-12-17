Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали 41 035 человек, сообщили 17 декабря в городском оперативном штабе. Это почти на шесть тысяч человек больше, чем за предыдущие сутки.

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С подозрением на коронавирус в Петербурге находятся 1650 человек. Из них 13 размещены в обсерваторе, 394 — на самоизоляции, еще 1243 человека — контактные лица, имевшие контакт с теми, у кого уже подтвержден ковид.

Напомним, в предыдущие сутки было зафиксировано 3758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницы госпитализировано за сутки 1025 человек. Это стало абсолютным рекордом для города за время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Роспотребнадзора, Петербург вышел на плато в ходе второй волны эпидемии.

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