Волгоград, , 10:10 — REGNUM Апелляционную жалобу на постановление суда об избрании меры пресечения в отношении женщины, обвиняемой в подстрекательстве убийства отца-одиночки после ссоры в школьном родительском чате, рассмотрел Волгоградский областной суд, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в объединённой пресс-службе судов региона. Жалоба отклонена.

Постановлением Центрального районного суда Волгограда женщине, которой предъявлено обвинение по трём статьям, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком до 24 января 2021 года. Адвокат обвиняемой обжаловал это постановление. Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, СК завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, её 32-летнего супруга и 30-летнего брата. Все они причастны к гибели 41-летнего отца-одиночки — женщина пожаловалась родственникам на словесный конфликт в школьном родительском чате, брат избил мужчину, супруг наблюдал за происходящим. Избитый скончался в реанимации.

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