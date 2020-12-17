Салехард, , 10:05 — REGNUM На Ямале расширены требования действующих в регионе правил о соблюдении тишины и покоя граждан. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

Время тишины с 1 января 2021 года будет увеличено в будни с 22:00 до 08:00, против нынешних 23:00 — 07:00. В выходные и нерабочие праздничные дни «часы тишины» обозначены с 22:00 до 10:00 — сейчас 23:00 — 09:00. Кроме того, Также вводятся часы тишины в обеденное время с 13:00 до 15:00. Запрет снимается на случаи предотвращения или ликвидации аварий.

Минимальный размер штрафа для граждан, нарушивших запрет на шум, предлагается увеличить в два раза. Нарушение тишины и покоя влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от пяти тысяч рублей до 15 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.