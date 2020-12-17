Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:10 — REGNUM Мэрия Нижнего Тагила ввела запрет на торговлю спиртным в центре города на Новый год и Рождество. Соответствующее постановление размещено на портале горадминистрации.

Согласно тексту документа, ограничение будет действовать 31 декабря с 15:00 до 23:00 (время местное) и 7 января с 10:00 до 15:00. Запрет распространяется на территорию в границах улиц улиц Горошникова, Пархоменко, Карла Маркса и проспекта Мира.

В мэрии объяснили введение ограничений заботами об сохранении общественного порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Среднеуральске запретили запускать салюты по 15 января 2020 года.

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