Уфа, , 10:07 — REGNUM Наградить полицейского, который спас пенсионерку во время пожара в квартире жилого дома, намерены в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 15 декабря в городе Салавате полицейские получили сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Салавата Юлаева начался пожар, а в горящей квартире может находиться пожилая женщина.

Отмечается, что первым на место пожара прибыл старший участковый уполномоченный капитан полиции. В подъезде стоял едкий дым. Несмотря на это, полицейский поднялся на пятый этаж и выбил дверь: из квартиры сразу же повалил чёрный плотный дым. Полицейский стал искать хозяйку квартиры. В этот момент к нему пришли на помощь пожарные. Они вместе эвакуировали женщину и передали фельдшерам скорой помощи. 82-летняя женщина получила ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения тяжелой степени. Она была доставлена в реанимацию.

По предварительным сведениям, женщина жила одна, а пожар начался из-за неисправности электропроводки холодильника.

Сообщается, что в настоящее время руководством МВД по региону решается вопрос о награждении полицейского.

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