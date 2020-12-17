Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM К 17 декабря в Единую диспетчерскую службу столицы Бурятии Улан-Удэ поступило десять сообщений о низкой температуре в квартирах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, по всем жалобам организованы выездные проверки.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

По словам жительницы дома на бульваре Карла Маркса, её дочери из-за холода приходится спать под двумя одеялами.

«Сначала говорили меняйте окна, поставили евро. Потом говорили, что чугунные батареи плохие, поменяли их на металлические. Меняли и стояки, что теперь менять? В змеевике в туалете вместо горячей воды бежит холодная», — рассказала она.

В управляющей компании указывают на недостаточное давление в трубах, из-за чего вода не доходит до верхних этажей. Мастера отмечают, что подобных жалоб из-за холода на верхних этажах много. Чиновники заявили, что по обращениям они выезжают и делают замеры температуры.

«Если соответствующий акт имеется, то собственники или наниматели имеют полное право на перерасчет. Им в первую очередь, необходимо обращаться с актом в ресурсоснабжающие организации, в случае, если они не производят расчет, обращаться в надзорные органы», — отметили в администрации.