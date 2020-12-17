Улан-Удэ, 17 декабря 2020, 09:59 — REGNUM К 17 декабря в Единую диспетчерскую службу столицы Бурятии Улан-Удэ поступило десять сообщений о низкой температуре в квартирах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, по всем жалобам организованы выездные проверки.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858
Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

По словам жительницы дома на бульваре Карла Маркса, её дочери из-за холода приходится спать под двумя одеялами.

«Сначала говорили меняйте окна, поставили евро. Потом говорили, что чугунные батареи плохие, поменяли их на металлические. Меняли и стояки, что теперь менять? В змеевике в туалете вместо горячей воды бежит холодная», — рассказала она.

В управляющей компании указывают на недостаточное давление в трубах, из-за чего вода не доходит до верхних этажей. Мастера отмечают, что подобных жалоб из-за холода на верхних этажах много. Чиновники заявили, что по обращениям они выезжают и делают замеры температуры.

«Если соответствующий акт имеется, то собственники или наниматели имеют полное право на перерасчет. Им в первую очередь, необходимо обращаться с актом в ресурсоснабжающие организации, в случае, если они не производят расчет, обращаться в надзорные органы», — отметили в администрации.