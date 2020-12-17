Ташкент, , 09:50 — REGNUM Студенты и сотрудники вузов Узбекистана будут принимать гидроксихлорохин и цинк для профилактики COVID-19. Об этом написал юрист Хушнудбек Худойбердиев в своем телеграм-канале.

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Он опубликовал копию совместного постановления министерства здравоохранения и министерства высшего и среднего специального образования.

Согласно документу, лекарства вузы будут закупать на договорной основе у АО «Дори-Дармон» и его региональных филиалов. Средства на препараты планируется выделить из внебюджетного фонда вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 ноября 2020 года вузы Узбекистана вернулись к очной форме обучения. По состоянию на 17 декабря в республике выявлено 75 538 случаев заражения коронавирусом.

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