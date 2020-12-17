Киев, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 12 047 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки госпитализированы 2997 человек, 252 пациента скончались в результате осложнений, вызванных заболеванием.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве (1512) и в Одесской области (1064).

Всего за время пандемии на Украине выявили 931 751 случай заражения коронавирусом, из них почти 16 тыс. завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 10 622 новых случая заражения. Скончались 264 пациента.

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